Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 11 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 12.1. Hij is 7,78 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 11 inch tablet is hij best licht (463 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2388. Het aantal pixels per inch is 265: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Apple heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.