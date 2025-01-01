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AppleiPad Pro 11 (2020) 512GB Wifi

  • Schermdiagonaal:  11,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  512 GB
  • Type tablet:  iPadOS

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Microsoft heeft een 10,5 inch scherm en weegt 536 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1280 x 1920 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Windows 11. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 6 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 3,7 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt de tablet op via een oplader met een eigen connector.

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,0 inch
Opslagcapaciteit
512 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2388 x 1668 pixels
Afmetingen
179 x 248 mm
Gewicht
468 gram
Barcode (EAN)
0190199423695

Prijzen