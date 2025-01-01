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AppleiPad Pro 11 (2022) 1TB Wifi

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  11,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  1000 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een 11 inch scherm en weegt 467 gram. Dit is een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 2388 x 1668 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 1000GB aan opslaggeheugen en 15,4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C. Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen).

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,0 inch
Opslagcapaciteit
1000 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2388 x 1668 pixels
Afmetingen
179 x 248 mm
Gewicht
467 gram
Barcode (EAN)
0194253266242