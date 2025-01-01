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AppleiPad Pro 12.9 (2017) 256GB

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Getest inclusief los verkrijgbare Type Cover t.w.v. 150 euro. Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 7.1.1. Hij is 7,36 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10 inch tablet is hij best licht (480 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 6,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,9 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2732 x 2048 pixels
Afmetingen
221 x 306 mm
Gewicht
680 gram
Barcode (EAN)
0190198283115