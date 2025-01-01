Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 12.9 (2017) 64GB heeft een schermgrootte van 12,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 10.3.2. Dankzij een dikte van 7,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 680 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 54,3GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.