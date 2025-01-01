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AppleiPad Pro 12.9 (2018) 256GB + 4G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 12,9 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 12.1. Hij is 7,8 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 632 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 2048 x 2732. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Apple heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,9 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2732 x 2048 pixels
Afmetingen
214 x 280 mm
Gewicht
632 gram
Barcode (EAN)
0190198828309