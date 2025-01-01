Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Alcatel heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.0.1. De tablet is 10,7 millimeter dik en weegt 497 gram. De resolutie van het scherm is 800 x 1280. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.