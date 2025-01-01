Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een 11 inch scherm en weegt 468 gram. Dit is een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 2388 x 1668 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 256GB aan opslaggeheugen en 5,56GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 7,2 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C. Hij ondersteunt mobiel internet via 4G (abonnement niet inbegrepen).