Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een 12,9 inch scherm en weegt 685 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 2732 x 2048 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 7,33GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.