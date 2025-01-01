AppleiPad Pro 9.7 (32GB + 4G)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 9.3.1. Hij is 6,2 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (449 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 32GB aan opslaggeheugen. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.