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Archos97b Platinum HD

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  9,7 inch
  • Opslagcapaciteit:  8 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Archos 97b Platinum HD heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.2.2. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 635 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Archos heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 6GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,7 inch
Opslagcapaciteit
8 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
184 x 240 mm
Gewicht
635 gram
Barcode (EAN)
0690590524835