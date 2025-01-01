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AsusMeMO Pad 7 (ME176CX)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia Tab 10 A3-A20FHD (16GB) heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. De tablet is 9,17 millimeter dik en weegt 503 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 224: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,1GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
113,5 x 189 mm
Gewicht
294,2 gram
Barcode (EAN)
4716659775232