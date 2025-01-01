Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Transformer Pad TF103C heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Hij is 21,59 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1112,4 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.