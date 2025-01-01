Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus MeMO Pad 10 (ME103K-1B006A) heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. De tablet is 10,31 millimeter dik en weegt 534 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.