Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoTab 8 (M81C) heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 8.1. De tablet is 9,14 millimeter dik en weegt 340 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 190: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 13,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.