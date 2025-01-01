Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Estar GO! 8GB 3G heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.1.1. De tablet is 11,1 millimeter dik en weegt 277 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 175: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Estar heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,4GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Daarnaast kun je hiermee internetten via 3G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Estar heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.