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BQAquaris M10 HD Ubuntu Edition

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Ubuntu Touch

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Haier heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1.1. Hij is 7,3 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (511 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 262: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Haier heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Ubuntu Touch
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
246 x 171 mm
Gewicht
474,6 gram
Barcode (EAN)
-