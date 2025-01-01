Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Teclast P80 3G heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. De tablet is 9,63 millimeter dik en weegt 313 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 190: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Teclast heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 5,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Daarnaast kun je hiermee internetten via 3G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Teclast heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.