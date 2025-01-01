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DellVenue 8 Pro (32GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 8,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. De tablet is 9,2 millimeter dik en weegt 359 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 186: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,0 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
130 x 216 mm
Gewicht
388 gram
Barcode (EAN)
-