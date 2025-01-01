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DenverTAQ-10172MK3

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  8 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) 32GB + 4G heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6.0.1. De tablet is 9,93 millimeter dik en weegt 522 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
8 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1024 x 600 pixels
Afmetingen
258 x 149 mm
Gewicht
496 gram
Barcode (EAN)
5706751029271