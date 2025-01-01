Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) 32GB + 4G heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6.0.1. De tablet is 9,93 millimeter dik en weegt 522 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.