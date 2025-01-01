Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 6,9 inch die is getest met het besturingssysteem Android 5.1.1. De tablet is 12,1 millimeter dik en weegt 292 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 170 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet van Waiky heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 1,2GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.