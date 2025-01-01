Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7,1 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. De tablet is 9,2 millimeter dik en weegt 280 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 214: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Samsung heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.