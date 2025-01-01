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EstarBeauty HD Intel Quad Core Rood 

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7 inch die is getest met het besturingssysteem Windows 8.1. De tablet is 9,5 millimeter dik en weegt 264 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1280 x 768. Het aantal pixels per inch is 210: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 6,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Estar heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 768 pixels
Afmetingen
192 x 108 mm
Gewicht
264 gram
Barcode (EAN)
5292949201579