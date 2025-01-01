Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Denver heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1.1. De tablet is 10,5 millimeter dik en weegt 496 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 116 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet van Denver heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,3GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.