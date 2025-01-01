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GooglePixel C (32GB) met toetsenbord

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1.1. Hij is met 21,29 millimeter vrij dik voor een tablet. Het gewicht van 671 gram is nauwelijks opvallend voor een 10 inch tablet. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,2 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1800 pixels
Afmetingen
242 x 179 mm
Gewicht
512 gram (0,905 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
-