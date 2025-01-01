Deze tablet van Oneplus heeft een 11,6 inch scherm en weegt 548 gram. Dit is een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 2000 x 2800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem OxygenOS (gebaseerd op Android). Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 8GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 13 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Let op: de fabrikant levert geen oplader mee.