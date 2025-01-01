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HonorPad X9 Wifi

  • Schermdiagonaal:  11,4 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab M11 uit 2024 is een 11 inch tablet met een gewicht van 471 gram. Hij heeft een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is mogelijk wel verouderd. Er zit 128GB aan interne opslag op en 4GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een tablet heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 megapixel webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de gezichtsscanner. Een vingerafdrukscanner ontbreekt. De fabrikant levert standaard een aanraakpen met de tablet mee.

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,4 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2000 x 1200 pixels
Afmetingen
267 x 167 mm
Gewicht
501 gram
Barcode (EAN)
6936520826612

Prijzen