HonorPad X9 Wifi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab M11 uit 2024 is een 11 inch tablet met een gewicht van 471 gram. Hij heeft een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is mogelijk wel verouderd. Er zit 128GB aan interne opslag op en 4GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een tablet heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 megapixel webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de gezichtsscanner. Een vingerafdrukscanner ontbreekt. De fabrikant levert standaard een aanraakpen met de tablet mee.