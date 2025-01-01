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HP8 1401es

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia One 7 B1-730 HD heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.2.2. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 329 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 160: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Acer heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 3,6GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,9 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1024 x 768 pixels
Afmetingen
136 x 200 mm
Gewicht
361 gram
Barcode (EAN)
0888182649237