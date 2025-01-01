Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pro Slate 10 EE G1 heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.4. Hij is 15,45 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 852,4 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 21,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. HP heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.