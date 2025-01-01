Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.0.2. Hij is 7,61 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (457 gram). De resolutie van het scherm is 768 x 1024. Dit geeft je 133 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.