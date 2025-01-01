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HPPro Slate 8 (16GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  7,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Miix 3-1030 (32GB) heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 8.1. De tablet is 9,69 millimeter dik en weegt 1059 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 16,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.

Samenvatting

Schermdiagonaal
7,9 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2048 x 1536 pixels
Afmetingen
137,3 x 207 mm
Gewicht
345 gram
Barcode (EAN)
0888793922750