Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 5.0.1. De tablet is 10,1 millimeter dik en weegt 342 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 189: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Alcatel heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.