Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP x2 210 (L5G90EA) heeft een schermgrootte van 10,2 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Pro. Hij is 19,8 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1145 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,2 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.