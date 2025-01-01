Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Amazon heeft een schermgrootte van 8,9 inch en is getest met het besturingssysteem Fire OS 4.5. Hij is 7,8 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 8,9 inch tablet is hij best licht (385,8 gram). De schermresolutie is 2560 x 1600. Op het scherm passen 339 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 23,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Amazon heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.