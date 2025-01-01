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HuaweiMatePad T8 (16GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een 10,9 inch scherm en weegt 464 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 2360 x 1640 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 256GB aan opslaggeheugen en 3,77GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 7,2 mp webcam op. De tablet heeft een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
121 x 199 mm
Gewicht
303 gram
Barcode (EAN)
6972453161246