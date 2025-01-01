Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia Tab 10 A3-A50 (64GB) heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 10,9 millimeter dik en weegt 508 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 49,2GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. USB-aansluitingen heeft hij niet. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.