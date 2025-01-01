Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Alcatel heeft een 7 inch scherm en weegt 232 gram. Het is een mini tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 1024 x 600 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is gedateerd en de tablet krijgt waarschijnlijk geen updates meer. Er zit 8GB aan opslaggeheugen en 1GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 1,9 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 1,9 mp webcam op. De tablet heeft geen mogelijkheden voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB met de meegeleverde adapter.