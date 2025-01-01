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HuaweiMediaPad T3 10

  • Schermdiagonaal:  9,6 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei MediaPad M5 8.4 heeft een schermgrootte van 8,4 inch. Het geteste besturingssysteem is EMUI 8. Dankzij een dikte van 8,61 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 8,4 inch tablet is hij best licht (316 gram). De schermresolutie is 1600 x 2560. Op het scherm passen 360 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 18GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Huawei heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,6 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
229 x 160 mm
Gewicht
469 gram
Barcode (EAN)
6901443178186

Prijzen