Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Acer heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 7. De tablet is 10,5 millimeter dik en weegt 546 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 16GB aan opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.