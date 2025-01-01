Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia One 7 B1-7A0 heeft een compact scherm van 6,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 10,4 millimeter dik en weegt 262 gram. De resolutie van het scherm is 600 x 1024. Dit geeft je 177 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 6,4GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.