Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 9.3.1. Hij is 6,2 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (449 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 109GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.