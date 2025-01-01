Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. Hij is 8,2 millimeter dik: niet veel voor een tablet. 316 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 185: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.