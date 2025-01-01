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LenovoIdeaPad Duet Chromebook 128GB (ZA6F0004NL)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Chrome OS

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een 13 inch scherm en weegt 833 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1350 x 2160 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is gedateerd en de tablet krijgt mogelijk geen updates meer.Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 8GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de Nvt megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Chrome OS
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
1080 x 675 pixels
Afmetingen
238 x 160 mm
Gewicht
444 gram (0,928 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
0194632578065