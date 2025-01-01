Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Toshiba Encore 2 WT10-A-102 heeft een schermgrootte van 10,2 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 8.1. De tablet is 9,52 millimeter dik en weegt 543 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 149 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 15,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Toshiba heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.