Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Onda heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.4. Hij is 8,74 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (489 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 24,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Onda heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.