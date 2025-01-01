Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 6. De tablet is 9,2 millimeter dik en weegt 503 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22,3GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.