Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (16 GB + wifi) heeft een schermgrootte van 10,2 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Dankzij een dikte van 8,15 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,2 inch tablet is hij best licht (490 gram). De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 148 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.