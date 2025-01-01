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LenovoTab 10 (TB-X103F)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  9,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 6,9 inch die is getest met het besturingssysteem Android 6.0.1. Hij is met 15,54 millimeter vrij dik voor een tablet. Zijn gewicht van 413 gram is aan de zware kant voor een tablet van 6,9443283654644 inch. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 169 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 12GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 1 camera.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,9 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
247 x 171 mm
Gewicht
557 gram
Barcode (EAN)
0191376298969