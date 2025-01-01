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LenovoTab 10 (TB-X103F - 2GB RAM)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) 32GB + 4G heeft een schermgrootte van 10,5 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 8.1.0. De tablet is 9,28 millimeter dik en weegt 525 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 216: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 21GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
246 x 171 mm
Gewicht
554 gram
Barcode (EAN)
0192330044561