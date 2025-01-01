Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van HP heeft een schermgrootte van 12,3 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5. Hij is 8,3 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 783,5 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,3 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 1600 x 1200. Het aantal pixels per inch is 163: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. HP heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.